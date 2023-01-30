У жакеті з вишивкою та в лаконічних сережках: акторка Джеймі Лі Кертіс вийшла на червону доріжку

Зірка фільмів жахів — "Геловін", "Потяг страху", "Шкільний бал", "Геловін 2" — Джеймі Лі Кертіс у стильному образі відвідала світський захід у Каліфорнії.

64-річна знаменитість вийшла на червону доріжку у чорному штанному костюмі від бренду Alexander McQueen. Вбрання складалося з елегантних штанів і жакету з шовковим лацканом, також жакет мав гарну вишивку у вигляді квітів і птахів, а також асиметричний "хвіст" з одного боку виробу.

Образ акторка доповнила чорним однотонним топом, легким макіяжем та парою сережок-пусетів із діамантів.

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

У цьому одязі Кертіс відвідала щорічну церемонію вручення премії AARP "Фільми для дорослих", яка проводилася в готелі Beverly Wilshire. Нагорода вручається режисерам та акторам за їхній внесок у кіномистецтво, але номінантам має бути не менше 50 років.

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