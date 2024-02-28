У жилетці і квіткових штанях: Лілі Коллінз із чоловіком відвідала показ Yves Saint Laurent

Лілі Коллінз відвідала показ Модного дому Yves Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Вона прийшла у компанії свого чоловіка Чарлі Макдауелла.

Чарлі Макдауелл і Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Для свого виходу акторка обрала стильний лук. Вона одягла чорну жилетку з V-подібним вирізом, яка підкреслила її плаский живіт, чорний смокінг і напівпрозорі чорні штани з квітковим пастельним принтом.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Вбрання Лілі скомбінувала з чорними гостроносими туфлями. Вона зробила хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і бежевий манікюр. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця, а на пальцях – каблучки.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Лілі Коллінз відвідала церемонію BAFTA у Лондоні. Вона постала у чорній оксамитовій сукні від Tamara Ralph із кутюрної колекції з пишними рукавами молочного кольору, виконаними у формі великих квіткових бутонів, і з декольте, прикрашеному сріблястими трояндами.

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