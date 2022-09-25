У жилетці на голе тіло та з блискавкою між ніг: соліст Maneskin Даміано Давид на концерті у Нью-Йорку

Ще один цікавий та епатажний образ продемонстрував нам соліст Maneskin.

Учора, 24 вересня, у Центральному парку Нью-Йорка выдбувся фестиваль Global Citizen Festival, на якому виступив гурт Maneskin. Соліст гурту Даміано Давид як завжди потышив шанувальників одразу двома гламурно-епатажними образами.

Група Maneskin / Фото: Credits

Спочатку Даміано вийшов на сцену в білому смокінгу з чорними лацканами, а потім зняв його і залишився в одягненому на голе тіло короткому жилеті і штанях-кльошах, які мали цікаву застібку вшиту між двома штанинами по всій довжині шва між ніг.

Інші учасники гурту, Вікторія Де Анджеліс та Томас Раггі теж були одягнені досить яскраво. На Вікторії був білий шкіряний костюм із металевими заклепками, що складається з корсету та штанів, а на Томасі червоні оксамитові штани, пурпуровий атласний піджак та чорна блуза з мереживним жабо.

Група Maneskin / Фото: Credits

Також на фестивалі виступила Мерая Кері, яка одягла блискучу напівпрозору сукню з глибоким декольте.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

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