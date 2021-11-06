У жилетці та класичній сорочці: Белла Хадід продемонструвала повсякденний лук

Модель прихильниця еклектичного стилю.

25-річну модель Беллу Хадід помітили у Нью-Йорку, коли дівчина йшла кудись у своїх робочих справах. У руці вона несла ноутбук і тренч від Burberry, а сама була одягнена в широкі темні джинси, а також яскраво-зелений светр поверх білої класичної сорочки.

Доповнили її образ чорні лофери, сумка Chanel, жовтий пояс від Gucci, а також безліч прикрас на руках та шиї, серед яких було й улюблене золоте кольє Белли з рубіном від Bulgari. Волосся вона розпустила і прибрала з обличчя за допомогу обруча, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Белла Хадід / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Белла взяла участь у віртуальному показі нової колекції Mugler сезону осінь-зима – 2021/2022. Зірка дефілювала в латексному костюмі.

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