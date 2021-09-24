У жилеті на голе тіло: Бегаті Прінслу пройшлася подіумом у сміливому образі

У жилеті на голе тіло: Бегаті Прінслу пройшлася подіумом у сміливому образі

Модель стала зіркою шоу Ріанни.

Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Бегаті Прінслу стала однією із зірок шоу Ріанни Savage X Fenty. На подіум модель вийшла в сміливому образі, який складався з золотистого жилета і білизни, а завершили це вбрання босоніжки на зав'язках.

Для показу Бехаті також трохи змінила свій образ, адже з'явилася з новою зачіскою з чубчиком.

Бегаті Прінслу / Getty Images

На закритій презентації показу Принслу позувала для фото в чорній мінісукні зі шнурівкою на грудях з колекції 1996 року Gucci, створеній ще Томом Фордом, який був тоді креативним директором бренду.

Бегаті Прінслу / Getty Images

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Бехати Принслу (2 фото)

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