У жилеті та яскраво-зелених штанях: стильна Айла Фішер приїхала на шоу у Нью-Йорку

47-річна австралійська акторка продемонструвала стильний образ, вирушивши на шоу Дрю Беррімор.
Айлу Фішер зазнімкували у Нью-Йорку. Акторка мала розкішний вигляд в зелених штанях, білій сорочці на ґудзиках та бежево-коричневому жилеті.
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"Так весело бути на @thedrewbarrymoreshow і #AVclub Talking #wolflikeme Season2", — написала Айла у своєму Instagram і опублікувала кілька фотографій.
Поверх вбрання Фішер одягла довге сіре пальто, а взута була в помаранчеві босоніжки на високих підборах та платформі. Зірка розпустила і накрутила локонами своє пекуче-руде волосся, зробила яскравий макіяж очей і рожевою помадою підкреслила губи. Фішер також мав світлий манікюр.
Початок року, нагадаємо, Айла Фішер провела на тропічних островах Французької Полінезії та Фіджі та також постила фотографії з відпустки у соцмережах.
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