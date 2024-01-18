У жилеті та яскраво-зелених штанях: стильна Айла Фішер приїхала на шоу у Нью-Йорку

Айлу Фішер зазнімкували у Нью-Йорку. Акторка мала розкішний вигляд в зелених штанях, білій сорочці на ґудзиках та бежево-коричневому жилеті.

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"Так весело бути на @thedrewbarrymoreshow і #AVclub Talking #wolflikeme Season2", — написала Айла у своєму Instagram і опублікувала кілька фотографій.

Поверх вбрання Фішер одягла довге сіре пальто, а взута була в помаранчеві босоніжки на високих підборах та платформі. Зірка розпустила і накрутила локонами своє пекуче-руде волосся, зробила яскравий макіяж очей і рожевою помадою підкреслила губи. Фішер також мав світлий манікюр.

Айла Фішер / Фото: Getty Images

Початок року, нагадаємо, Айла Фішер провела на тропічних островах Французької Полінезії та Фіджі та також постила фотографії з відпустки у соцмережах.

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