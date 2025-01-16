У жилеті зі спокусливим декольте і з клатчем Saint Laurent: Софія Вергара в об'єктивах папараці

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Софія Вергара. Зірка продемонструвала стильний образ кольору бургунді.

На акторці був жилет із глибоким сексуальним декольте, штани-палацо і пальто, яке вона накинула на плечі.

Лук Вергара доповнила чорними черевиками на грубій підошві і білим клатчем-конвертом від бренду Saint Laurent.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Софія розпустила волосся, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і білий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, шию – ланцюжком із діамантом, а руки – золотими браслетами і каблучками з камінням.

Нагадаємо, Софія Вергара на церемонії вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі сяяла у чорній вечірній сукні без бретельок, з блискітками і пишною мерехтливою спідницею від бренду George Chakra.

Читайте також: