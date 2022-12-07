У жіночій сукні з акварельним принтом: Сара Джессіка Паркер на зніманнях у Нью-Йорку

Вихід цього сезону в ефір обіцяють уже навесні 2023 року, але поки що всі подробиці сюжету тримаються в секреті. Завдяки фото зі знімального майданчика ми поки що можемо лише розглядати деякі образи головної героїні.

У Нью-Йорку активно знімають другий сезон гучного серіалу "І просто так…", який став продовженням культового серіалу кінця 90-х "Секс і місто".

Особливий інтерес публіки, звичайно ж, завжди викликають образи головної героїні Сари Джесікі Паркер, тому вона знову потрапила під приціл папараці під час знімань у Нью-Йорку.

Цього разу акторка грала сцену, як вона розмовляє телефоном. На Сарі Джесіці була трохи старомодна, але дуже жіночна сукня з довгими рукавами. На ліфі це вбрання зав'язувалося на невеликий бантик, а його широкі рукави було зібрано на гумку. Також сукня мала дуже ніжний прин, що нагадував акварельний малюнок. Доповнювали образ акторки туфлі-човники золотистого кольору від її бренду взуття SJP, досить великі сережки у вухах з камінням, невеликий клатч з бісером, а також кілька браслетів на зап'ястях, один з яких був від бренду Nakard.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також на сторінці серіалу в Instagram опублікували знімок та відео зі знімань у кафе. На цих кадрах Сара Джессіка в картатому вбранні допомагає Крістін Девіс зав'язати бант на блузці.

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