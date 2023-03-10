У жіночній сукні з драпуванням: онука Вів'єн Вествуд з'явилася на церемонії в Каліфорнії

Корре - дочка Джозефа Корре та Серени Різ. У світі моди вона з дитинства і неодноразово супроводжувала свою знамениту бабусю на заходах та показах.

Британська модель Кора Корре, бабусею якої є покійна дизайнерка Вів'єн Вествуд, відвідала церемонію вручення нагород Green Carpet Fashion Awards 2023, яка відбулася 9 березня у Голлівуді.

Перед камерами дівчина з'явилася у чорній сукні в червоний принт від бренду Vivienne Westwood.

Вбрання було виконане в класичному для бренду фасоні: приталене, без бретельок і з елегантним жіночним драпуванням на стегнах і грудях. Образ Кора доповнила сережками, золотим браслетом та туфлями на підборах.

Кора Корре / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше дівчина вийшла на подіум під час показу колекції прет-а-порте Vivienne Westwood, яку створив дизайнер Андреас Кронталера — чоловік Вів'єн Вествуд. Кора тоді закрила модне шоу у весільному мініобразі.

Показ колекції Vivienne Westwood осінь-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

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