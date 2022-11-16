У житті не схожа на Діану: Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Уельську, на заході у Нью-Йорку

32-річна Елізабет Дебікі, яка зіграла у п'ятому сезоні гучного серіалу "Корона", який розповідає про життя членів британської королівської родини, приїхала на промозахід до готелю Whitby у Нью-Йорку.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Елізабет одягла чорний короткий жакет та широкі штани, доповнивши лук чорними кедами. На штанях у акторки був золотий пояс із двох металевих ниток. Дебіки розпустила і розчесала за проділом біляве волосся і зробила макіяж з акцентом на очі.

Акторка позувала перед камерами фотографів на тлі постера серіалу "Корона", де вона зображена в ролі принцеси Уельської, Діани поряд з акторкою Імельдою Стонтон (що зіграла королеву) та Домініком Вестом (грає принца Чарльза).

Також Елізабет із мікрофоном у руках відповіла на запитання присутніх на заході журналістів.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували фотографії із прем'єрного показу п'ятого сезону серіалу у Лондоні. Тоді Дебікі вийшла на доріжку в чорній сукні з відкритим декольте, до якого зверху було пришпилено червоний мак.

Серіал "Корона", прем'єра п'ятого сезону у Лондоні / Фото: Associated Press

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