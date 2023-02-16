У жовтій мінісукні і туфлях кольору металік: модель із Саудівської Аравії в ефектному образі сходила на вечірку

Модель та інфлюенсерка із Саудівської Аравії Роз відвідала вечірку Vogue & Nissan, яка відбулася в межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Для паті красуня обрала яскравий сексуальний лук. Вона одягла коротку жовту сукню, розшиту стразами, з драпуванням і асиметричним подолом. Вона чудово сиділа на стрункій фігурі білявки.

Модель Роз / Фото: Getty Images

Вбрання Роз скомбінувала з туфлями кольору металік. Модель зробила укладання з локонами, макіяж у коричнево-бежевих відтінках і нюдовий довгий манікюр. Золоті сережки-кільця завершили образ інфлюенсерки.

Нагадаємо, Роз обожнює красиво одягатися і завдяки цьому вона завжди привертає увагу папараці. Вчора ми її бачили в чорній мінісукні з американською пройомою і в зеленому волохатому взутті зі смарагдовими гострими носками.

Читайте також: