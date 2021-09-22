У жовтій мінісукні і з червоним манікюром: красива Ріанна на презентації Savage X Fenty

У жовтій мінісукні і з червоним манікюром: красива Ріанна на презентації Savage X Fenty

Цього року шоу Ріанни обіцяє бути не менш грандіозним ніж попередні.

Співачка і бізнеследі Ріанна презентувала сьогодні шоу, присвячене новій колекції її білизняного бренду Savage X Fenty, яке відбувалося в готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites в Лос-Анджелесі. Онлайн прем'єра відбудеться в п'ятницю 24 вересня на Amazon.

Для заходу зірка вибрала ефектне чорне вбрання: мінісукню і укорочений бомбер з широкими рукавами. Речі були декоровані дрібною сіткою зі стразами. Свій образ зірка доповнила сатиновими туфлями з ремінцями прикрашеними жовтими стразами, великим перснем на пальці, ніжним макіяжем і зачіскою з довгим волоссям.

Ріанна / Getty Images

Нове шоу барбадоської зірки обіцяє бути грандіозним, адже в ньому візьмуть участь Нормані, Джазмін Салліван, Дедді Янкі, Jade Novah, Nas, BIA, Рікі Мартін, дочка Мадонни Лола, Джіджі Хадід, Трой Сіван, Емілі Ратаковскі, Ірина Шейк, Алек Век і Адріана Ліма.

Як і в минулих показах, нове шоу буде поєднувати моду, танець, музику та культову архітектуру. Також вже доступний і трейлер майбутнього показу, який дуже вражає.

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Показ Ріанни Savage X Fenty в Лос-Анджелесі (9 фото)

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