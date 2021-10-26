У жовтій мінісукні: переможниця "Холостяка-11" із коханим сходила на талант-шоу

У жовтій мінісукні: переможниця "Холостяка-11" із коханим сходила на талант-шоу

Михайло Заливако та Анною Богдан побували на розважальному шоу.

Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако зі своєю обраницею Анною Богдан відвідали шоу талантів. У Instagram дівчина опублікувала знімок, який вони зробили там. Пара позувала обіймаючись.

Ганна Богдан та Михайло Залівако / Instagram Анни Богдан

Анна обрала для свого образу коротку жовту сукню із запахом, з-під якої визирав чорний бюстгальтер. Довжина міні дозволила їй продемонструвати свої стрункі ноги. Лук Богдан доповнила чорною сумочкою на ланцюжку.

Михайло був одягнений у білу сорочку без коміра та темні штани.

Нагадаємо, раніше Аня показала фоловерам в Instagram гарне відео з чергового знімання. На ньому красуня постала в ефектному вечірньому аутфіті, в якому вона була схожа на справжню світську левицю.

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