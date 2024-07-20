У жовтій мінісукні з рюшами: британська модель похизувалася стрункими ногами і гарною засмагою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – виклала в Instagram нові фото свого літнього аутфіту.

Арабелла Чі/Instagram

Білявка влаштувала собі імпровізовану фотосесію на сходах. На ній була жовта мінісукня з рюшами і пікантним декольте, яка чудово підкреслила її гарну засмагу. У цьому вбранні Чі похизувалася стрункими ногами.

Арабелла Чі/Instagram

Образ Арабелла доповнила білими босоніжками на золотих шпильках і білою сумкою.

Арабелла Чі/Instagram

Модель зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж і завершила лук золотими прикрасами.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала перед фотокамерою у в'язаній сукні трав'яного відтінку з оголеною спиною.

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