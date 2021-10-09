У жовтій мінісукні з відвертим декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч у яскравому луці сходила на побачення

Артистка обрала для аутфіту вбрання з сексуальним вирізом.
Головна героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч у четвертому випуску реаліті сходила на побачення з начальником патрульної служби міста Кременчук – Олександром.
Спочатку у них було динамічне побачення – Саша вчив Злату прийомам захисту, а потім взяв її на навчальні заходи по захопленню злочинців.
Після цього Олександр влаштував для співачки романтичну вечерю. Там артистка з'явилася у яскравому образі. На ній була кислотно-жовта мінісукня з відвертим декольте, яке мало сексуальний вигляд.
Огнєвіч зробили високий пучок, накрутивши його в локони, і макіяж з акцентом на очах. У вухах були сережки-цвяшки.
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