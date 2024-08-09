У жовтій олімпійці і з золотою медаллю на шиї: Ярослава Магучіх показала нові фото з Олімпіади

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала в Instagram нові знімки з Олімпійських ігор 2024.

На світлинах спортсменка постала у жовтій олімпійці і з золотою медаллю на шиї.

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На інших фото дівчина була у синьо-жовтій формі і з українським прапором.

Вона подякувала своїй команді та українцям за підготовку і підтримку. Магучіх також зазначила, що частину отриманих грошей за "золоту" на Олімпіаді вона передасть нашим захисникам, у фонд психологічної підтримки і до притулку для тварин.

"Професійний спорт - це місце великих можливостей. Сьогодні я маю можливість віддячити своїй команді, українцям і захисникам за мою підготовку і підтримку на шляху до олімпійського золота.

Тому частину грошей, які отримає кожен призер та чемпіон Олімпійських ігор, я віддам на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки і невеличку частинку на допомогу притулкам та тваринкам з окупованих територій.



Але також я вважаю вірним та справедливим рішенням віддячити і своїй команді, яка готувала мене до цієї медалі не один олімпійський цикл у 4 роки, а вкладала в мене з першого дня мого шляху у легкій атлетиці.



Гроші – ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою. І ніщо порівняно з тим, скільки для нас робить ЗСУ та волонтери, щоб ми жили в незалежній та вільній країні. І якщо я можу використати їх таким чином – я це зроблю", – написала Ярослава.

Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку 5 красивих образів Ярослави Магучіх у коротких сукнях.

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