У жовтій шапці і куртці Gucci: MONATIK у яскравому луці сходив до кінотеатру

Артист переглянув фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі".
Вчора, 24 листопада, MONATIK відвідав вишукану прем'єру кримінальної драми "Дім Гуччі", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver).
Артист обрав яскравий лук. На ньому була різнокольорова куртка від Gucci з логотипом бренду, жовтий светр, чорні джинси і білі кросівки із чорними та жовтими вставками.
Свій образ співак доповнив жовтою шапкою.
На заході MONATIK дав інтерв'ю для програми "Світське життя". Світською репортеркою цього вечора була Джамала.
Після цього зіркові колеги сфотографувалися.
До речі, співачка на прєм'єрі сяяла у чорній мінісукні з великим бантом спереду, колготах в сітку і чорних замшевих ботильйонах на високій платформі і підборах.
На шиї у неї була цікава золота прикраса у вигляді людини на широкому ланцюгу.
На прем'єрі також побували Надя Дорофєєва, Дантес, Санта Дімопулос, Євгенія Власова, Анна Добриднєва, Монро, Соломія Вітвіцька, Ірина Данилевська, Лілія Пустовіт, Христина Бобкова та інші.
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