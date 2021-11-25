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У жовтій шапці і куртці Gucci: MONATIK у яскравому луці сходив до кінотеатру

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У жовтій шапці і куртці Gucci: MONATIK у яскравому луці сходив до кінотеатру

MONATIK на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua

Артист переглянув фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі".

Вчора, 24 листопада, MONATIK відвідав вишукану прем'єру кримінальної драми "Дім Гуччі", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver).

Артист обрав яскравий лук. На ньому була різнокольорова куртка від Gucci з логотипом бренду, жовтий светр, чорні джинси і білі кросівки із чорними та жовтими вставками.

MONATIK на прем'єрі фільму
MONATIK на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua

Свій образ співак доповнив жовтою шапкою.

MONATIK на прем'єрі фільму
MONATIK на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua

На заході MONATIK дав інтерв'ю для програми "Світське життя". Світською репортеркою цього вечора була Джамала.

MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму
MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua

Після цього зіркові колеги сфотографувалися.

MONATIK на прем'єрі фільму
MONATIK на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua
MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму
MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua

До речі, співачка на прєм'єрі сяяла у чорній мінісукні з великим бантом спереду, колготах в сітку і чорних замшевих ботильйонах на високій платформі і підборах.

MONATIK на прем'єрі фільму
MONATIK на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua
MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму
MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua

На шиї у неї була цікава золота прикраса у вигляді людини на широкому ланцюгу.

MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму
MONATIK і Джамала на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua
MONATIK на прем'єрі фільму
MONATIK на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Аліна Онопа, ТСН.ua

На прем'єрі також побували Надя Дорофєєва, Дантес, Санта Дімопулос, Євгенія Власова, Анна Добриднєва, Монро, Соломія Вітвіцька, Ірина Данилевська, Лілія Пустовіт, Христина Бобкова та інші. 

Надя Дорофєєва/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофєєва/Фото B&H Film Distribution
Санта Дімопулос і Джамла/Фото B&H Film Distribution / ©
Санта Дімопулос і Джамла/Фото B&H Film Distribution
Анна Добриднєва/Фото B&H Film Distribution / ©
Анна Добриднєва/Фото B&H Film Distribution
Джамала і Євгенія Власова/Фото B&H Film Distribution / ©
Джамала і Євгенія Власова/Фото B&H Film Distribution

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