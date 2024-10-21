У жовтій сукні і на побаченні з чоловіком: Оксана Пекун презентувала нову пісню про кохання

Народна артистка України потішила шанувальників чуттєвою композицією про вічне почуття.
Оксана Пекун презентувала свою нову чуттєву пісню "Червоною калиною". Це ніжна композиція про вічне щире почуття – кохання. Її текст переносить слухачів у світ романтики, де калина символізує любов і спогади.
Пісня багато років чекала на свого виконавця, і Оксана Пекун вдихнула у неї життя. Аранжування композиції, яке створив Влад Булах, додало їй особливого шарму.
"Я полюбила цю пісню з перших мелодійних слів і щаслива, що маю ще одну ліричну композицію, яку публіка сприймає на одному диханні. Сподіваюся, що вона стане хітом цієї осені і полюбиться усім", – поділилася зірка.
Артистка також випустила кліп до пісні, у якому знявся її чоловік – продюсер Володимир Коваленко. У відеороботі співачка поспішає на побачення з коханим.
У кліпі Оксана продемонструвала яскравий образ. На ній була жовта сукня, яку вона скомбінувала з червоною в'язаною накидкою і червоними замшевими туфлями на шпильках. Лук співачка доповнила стильною зачіскою, ніжним макіяжем та елегантними сережками.
Нагадаємо, раніше Оксана Пекун заінтригувала знімками з новонародженим малюком.
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