У жовтій сукні і на побаченні з чоловіком: Оксана Пекун презентувала нову пісню про кохання

Оксана Пекун презентувала свою нову чуттєву пісню "Червоною калиною". Це ніжна композиція про вічне щире почуття – кохання. Її текст переносить слухачів у світ романтики, де калина символізує любов і спогади.

Пісня багато років чекала на свого виконавця, і Оксана Пекун вдихнула у неї життя. Аранжування композиції, яке створив Влад Булах, додало їй особливого шарму.

"Я полюбила цю пісню з перших мелодійних слів і щаслива, що маю ще одну ліричну композицію, яку публіка сприймає на одному диханні. Сподіваюся, що вона стане хітом цієї осені і полюбиться усім", – поділилася зірка.

Артистка також випустила кліп до пісні, у якому знявся її чоловік – продюсер Володимир Коваленко. У відеороботі співачка поспішає на побачення з коханим.

Володимир Коваленко та Оксана Пекун

У кліпі Оксана продемонструвала яскравий образ. На ній була жовта сукня, яку вона скомбінувала з червоною в'язаною накидкою і червоними замшевими туфлями на шпильках. Лук співачка доповнила стильною зачіскою, ніжним макіяжем та елегантними сережками.

Оксана Пекун

Нагадаємо, раніше Оксана Пекун заінтригувала знімками з новонародженим малюком.

Читайте також: