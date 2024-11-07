У жовтій сукні і з великою квіткою на голові: Елізабет Герлі з сином приїхала на захід до Австралії

Елізабет Герлі приїхала до Австралії, щоб відвідати День кубка Мельбурна 2024, який відбувся на іподромі Флемінгтон. Там вона з'явилася у супроводі свого сина Деміана.

Акторка мала красивий і яскравий вигляд. На ній була елегантна жовта сукня міді без бретелей, яку для неї на замовлення створила австралійського дизайнерка Ребекка Валланс. Вбрання було прикрашене зверху об'ємними жовтими квітами.

Аутфіт Ліз доповнила ніжно-ліловими туфлями-човниками Manolo Blahnik і невеликою сумочкою в тон.

Елізабет Герлі з сином Деміаном / Фото: Getty Images

Головним акцентом у її образі був капелюшок із великою жовтою квіткою з декором із пір'я. Герлі зробила укладання з легкими локонами, макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук прикрасами від Tiffany & Co.

Деміан був одягнений у чорний смокінг, сірий жилет, білу сорочку, синю краватку з принтом, чорні штани у смужку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Елізабет Герлі відвідала перший благодійний галавечір організації Black Women Rising UK у Лондоні. Вона постала у гламурній рожевій сукні з прозорими вставками, вишивкою білими нитками та лелітками.

Читайте також:

Красиві образи Елізабет Герлі: виходи та червона доріжка (17 фото)