У жовтій сукні креативного дизайну: Джулія Фокс під прицілом папараці у свій день народження

2 лютого модель Джулія Фокс відсвяткувала свій 34 день народження і з цього приводу організувала вечірку в Нью-Йорку. Зірку помітили папараці, коли вона йшла святкувати.

На знаменитості була цікава трикотажна жовта сукня нижче колін з широкими бретельками та оригінальним розкльошеним подолом. Вбрання Фокс доповнила слінгбеками у стилі двотисячних та з трендовими "котячими" підборами, а також невеликою блакитною сумкою.

Особливо в образі вирізнявся макіяж, адже Джулія, як завжди, зробила його акцентним. Очі модель нафарбувала чорним лайнером і зробила дуже широкі стрілки, а ось губи у неї були з ефектом омбре, адже вона поєднала чорний та жовтий колір.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

На публіці Фокс не з'являлася досить давно, адже востаннє виходила у світ під час презентації фільму "Присутність", що відбулася в американському місті Парк-Сіті. Тоді модель була одягнена досить дивно, оскільки поєднала худі з гламурною сукнею-бюстьє.

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