У жовтій сукні та блакитних босоніжках: розглядаємо гарний образ Селени Гомес

Американська співачка та акторка, яка нещодавно запустила власну лінію косметики Rare Beauty, продовжує свій трип Європою.

Селена Гомес після випуску нової лінійки помад, вирушила країнами Європи, щоб презентувати свою косметики в мережі магазинів Sephora. Так зірка останніми днями вже встигла побувати в Парижі та Мілані, а тепер вирушила до Лондона.

Для свого виходу вона обрала дуже милу жовту сукню від бренду Victor Glemaud, яку поєднала з гламурними блакитними босоніжками. Образ вийшов дуже лаконічним і нагадував за поєднанням кольорів прапор України.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Образ дівчата доповнили великі золоті сережки-кільця та зачіска у стилі 60-х.

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