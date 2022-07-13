Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У жовтій сукні та блакитних босоніжках: розглядаємо гарний образ Селени Гомес

Дата публікації
Перегляди
1424
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У жовтій сукні та блакитних босоніжках: розглядаємо гарний образ Селени Гомес

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Американська співачка та акторка, яка нещодавно запустила власну лінію косметики Rare Beauty, продовжує свій трип Європою.

Селена Гомес після випуску нової лінійки помад, вирушила країнами Європи, щоб презентувати свою косметики в мережі магазинів Sephora. Так зірка останніми днями вже встигла побувати в Парижі та Мілані, а тепер вирушила до Лондона.

Для свого виходу вона обрала дуже милу жовту сукню від бренду Victor Glemaud, яку поєднала з гламурними блакитними босоніжками. Образ вийшов дуже лаконічним і нагадував за поєднанням кольорів прапор України.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

Образ дівчата доповнили великі золоті сережки-кільця та зачіска у стилі 60-х.

Читайте також:

Наступна публікація