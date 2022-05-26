У жовтій сукні та синіх босоніжках: бразильська модель підтримала Україну образом

Дівчина вирішила висловити свою підтримку за допомогою вбрання, яке повторювало кольори прапора нашої країни.

Бразильська модель Марі Фонсека, відома своїми появами на безлічі обкладинок провідних світових видань та роботою з найбільшими модними брендами, серед яких були такі гіганти модного світу Timberland, Lancome та Dior, стала гостею Каннського кінофестивалю.

Дівчина з'явилася на червоній доріжці в асиметричній жовтій сукні з рюшами на подолі та з глибоким декольте. Образ моделі доповнили сині босоніжки та стрічка у вигляді українського прапора, приколота до сукні.

Марі Фонсека / Фото: Getty Images

Марі Фонсека / Фото: Getty Images

Але свою підтримку Марі висловлює нашій країні не вперше. Раніше вона відвідала акцію "Любов до миру", де збирали гроші для біженців із України. Тоді дівчина одягла образ від українського бренду Gasanova.

"Спасибі @gasanova_elvira мені завжди приємно носити ваше вбрання, особливо зараз", — написала модель під своєю публікацією.

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