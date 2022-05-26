Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У жовтій сукні та синіх босоніжках: бразильська модель підтримала Україну образом

Дата публікації
Перегляди
1461
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У жовтій сукні та синіх босоніжках: бразильська модель підтримала Україну образом

Марі Фонсека / Фото: Getty Images

Дівчина вирішила висловити свою підтримку за допомогою вбрання, яке повторювало кольори прапора нашої країни.

Бразильська модель Марі Фонсека, відома своїми появами на безлічі обкладинок провідних світових видань та роботою з найбільшими модними брендами, серед яких були такі гіганти модного світу Timberland, Lancome та Dior, стала гостею Каннського кінофестивалю.

Дівчина з'явилася на червоній доріжці в асиметричній жовтій сукні з рюшами на подолі та з глибоким декольте. Образ моделі доповнили сині босоніжки та стрічка у вигляді українського прапора, приколота до сукні.

Марі Фонсека / © Getty Images
Марі Фонсека / Фото: Getty Images
Марі Фонсека / © Getty Images
Марі Фонсека / Фото: Getty Images

Але свою підтримку Марі висловлює нашій країні не вперше. Раніше вона відвідала акцію "Любов до миру", де збирали гроші для біженців із України. Тоді дівчина одягла образ від українського бренду Gasanova.

"Спасибі @gasanova_elvira мені завжди приємно носити ваше вбрання, особливо зараз", — написала модель під своєю публікацією.

Читайте також:

Прохід зірок під звуки сирен та прем'єра фільму "Бачення метелика" – Україна на Каннському фестивалі

Прохід зірок під звуки сирен та прем'єра фільму "Бачення метелика" – Україна на Каннському фестивалі
Наступна публікація