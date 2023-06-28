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У жовтій сукні з безліччю рюшів: зірка серіалу "Емілі в Парижі" похизувалася образом від Versace

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У жовтій сукні з безліччю рюшів: зірка серіалу "Емілі в Парижі" похизувалася образом від Versace

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Яскраве плаття підкреслювало стрункі ноги зірки.

32-річна акторка Ешлі Парк, найбільш відома за роллю Мінді Чен у комедійному серіалі Netflix "Емілі в Парижі", відвідала прем'єру комедійного фільму "Check-in у халепу", в якому зіграла головну роль. Захід відбувся у Лос-Анджелесі.

Ешлі Парк / © Associated Press
Ешлі Парк / Фото: Associated Press

На публіці акторка з'явилася у яскраво-жовтій сукні від бренду Versace з колекції 2021 року, яку доповнила прикрасами від Bvlgari. Сукня зірки мала асиметричний поділ, безліч оборок на спідниці, декольте-серце та драпування.

Тканина на спідниці також була плісована, а бретельку-галтер прикрашали стрази.

Ешлі Парк / © Associated Press
Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Вечірній образ Ешлі завершували золотисті босоніжки на підборах та величезній платформі, а також яскравий макіяж.

Ешлі Парк / © Associated Press
Ешлі Парк / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
263
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