У жовтій сукні з блакитною вишивкою: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Гамбурзі

На концерті збирали кошти на купівлю дрону для наших захисників у Бахмуті.

Катерина Бужинська взяла участь у благодійному концерті "Україна – це ми", який відбувся у Гамбурзі. На заході зібрали 1200 євро, які передали на купівлю дрону для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка перебуває у Бахмуті.

На концерті також виступили українські артисти, які нині мешкають у Гамбурзі: Тома Балюк, Надія Деде, Олена Попадюк, Тетьяна Белюга, Сергій Роботько, гітарист-віртуоз Олексій Ревенко.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Ми разом із глядачем і плакали і сміялися, молилися і рятували свої душі музикою і мистецтвом, яке нас усіх об’єднало, піднімали бойовий дух українців! Тисячі слів подяки, позитивних, щирих емоцій, яких так не вистачає усім нам, хто знає, що таке війна… Задоволені глядачі не хотіли відпускати артистів. А одна героїчна жінка з 5-ма дітками спеціально приїхала з міста Дрездена (600 км), щоб побувати на українському заході", - написала артистка.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Цього дня Бужинська продемонструвала гарний образ у жовтій сукні з блакитною вишивкою. На шиї у неї була гуцульська згарда. Зачіска з локонами і ніжний макіяж завершив чарівний аутфіт Катерини.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, на благодійному концерті на Мальті Бужинська продемонструвала лук у білій сукні-вишиванці з блакитними орхідеями.

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