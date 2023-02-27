У жовтій сукні з декольте до пупка: акторка, яка зіграла молоду королеву Єлизавету II, захопила образом

38-річна британська акторка Клер Фой обрала для виходу на червону доріжку церемонії SAG Awards, яка відбулася минулої ночі в Каліфорнії дуже яскраве вбрання.

Клер, широко відома завдяки ролі королеви Єлизавети II у перших двох сезонах серіалу "Корона" з'явилася перед камерами фотографів у жовтій сукні від Prada, зшитій для неї спеціально на замовлення.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Атласна сукня з глибоким вирізом на декольте та прямим силуетом Фой доповнила блискучою сумкою теж від Prada, дорогоцінним кольє на шиї та акуратними сережками. Волосся зірка розчесала за бічним проділом і зібрала в низький пучок. А також зробила легкий макіяж очей та нафарбувала губи яскраво-червоною помадою. Також у Клер був світлий манікюр на нігтях, а на пальці блищала каблучка з діамантом.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Клер Фой / Фото: Associated Press

Клер мала прекрасний вигляд і на доріжці була зазнімкована з колегами Сарою Поллі та Руні Марою.

Клер Фой із Сарою Поллі та Руні Марою / Фото: Associated Press

Також на цій самій церемонії нам запам'ятався образ моделі Кари Делевінь. Вона вийшла до фотографів у комбінезоні у вигляді смокінгу з спідницею від Carolina Herrera і з червоними губами.

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