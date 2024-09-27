У жовтій сукні з драпуванням: Донателла Версаче відвідала захід Амаль та Джорджа Клуні

Модельєрка мала надзвичайний вигляд. Ця її поява на заході була не першою.

Після розкішного показу Модного дому Versace колекції весна-літо 2025 модельєрка Донателла Версаче вирушила до Нью-Йорка, щоб відвідати церемонію Clooney Foundation for Justice Albie. Захід був організований адвокатом з прав людини Амаль Клуні та її чоловіком-кінозіркою Джорджем Клуні. Захід відбувся у публічній бібліотеці.

Донателла Версаче, Амаль Клуні та Шарлотта Тілбері / Фото: Associated Press

69-річна Донателла з'явилася у довгій сукні від свого бренду. Вона була виконана у ніжному канарковому відтінку. Елегантне вбрання з шифону підкреслювало її фігуру. Сукня мала бретельки, багато драпування на ліфі та спідниці, а також невеликий шлейф.

Носила Версаче його у поєднанні із золотими прикрасами, макіяжем та красивою зачіскою. Для фото вона позувала ще з однією зіркою – візажисткою та засновницею популярної марки косметики Шарлоттою Тілбері.

Донателла Версаче та Шарлотта Тілбері / Фото: Associated Press

З'являється на цьому благодійному заході Донателла не вперше. 2022 року вона також сяяла перед камерами, але була тоді в "металевій" сукні фіолетового відтінку та з шифоновими вставками.

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