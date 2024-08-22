У жовтій сукні з принтом: мільйонерка Нікі Гілтон сама сходила по коктейль

На прогулянку вона ходить з однією з найдорожчих та найвідоміших сумок у світі від бренду Hermes.

Молодша сестра Періс Гілтон – Нікі – потрапила під приціл папараці на вулиці в Нью-Йорку. Жінка вийшла на прогулянку містом і купила собі фруктовий коктейль.

На Нікі того дня була довга жовта сукня в принт і з відкритими плечима, яку вона носила в поєднанні з бежевими в'єтнамками та жовтою сумкою Birkin від Hermes.

Також вона зробила макіяж і уклала волосся в локони. У руці Гілтон несла також телефон, де щось читала.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Привернула увагу і прикраса світської левиці, адже на шиї у Нікі був ланцюжок із іменами трьох її дітей: дочок Тедді та Лілі Грейс, а також сина Чейзена.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Гілтон одружена з фінансистом Джеймсом Ротшильдом, членом родини Ротшильдів та єдиним сином британського бізнесмена та мільйонера Амшеля Ротшильда. Вони одружилися 10 липня 2015 року в Лондоні. Нікі йшла до вывтаря у розкішній сукні від Valentino, за яку вона, як повідомлялося, виклала кругленьку суму у 80 тисяч доларів.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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