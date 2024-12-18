У жовтій сукні з рюшами: Зої Салдана з'явилася на заході у Беверлі-Гіллз

Акторка Зої Салдана, яка зіграла у фільмі "Емілія Перес", з'явилася на заході у Беверлі-Гіллз, який був присвячений номінантам на премію "Золотий глобус".

Вона обрала для свого виходу у світ яскраво-жовту сукню від бренду Saint Laurent, яка мала довгі рукави, декольте та асиметричний поділ. Головною прикрасою сукні стали рюші. Носила вбрання Зої у поєднанні з широким плетеним поясом з пряжкою, а також чорними капроновими колготками та босоніжками з ремінцями.

Волосся Салдана уклала у легкі локони, а губи нафарбувала червоною помадою.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Також серед гостей цього заходу з'явилася акторка Памела Андерсон, яка вже традиційно була без макіяжу та у вінтажній сукні від магазину The Kit Vintage. У цьому ж магазині нещодавно придбала вінтажну сукню акторка Анджеліна Джолі.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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