У жовтій сукні з величезним шлейфом: Б'янка Балті сяяла на червоній доріжці

У жовтій сукні з величезним шлейфом: Б'янка Балті сяяла на червоній доріжці

На церемонії відкриття 78-го Венеційського кінофестивалю була присутня італійська модель Б'янка Балті.

37-річна модель, яка зараз вагітна третьою дитиною, відвідала показ фільму Педро Альмодовара "Паралельні матері" з Пенелопою Крус у головній ролі.

Балті вибрала для свого виходу на доріжку об'ємну жовту сукню з дуже довгим шлейфом від Dolce & Gabbana Alta Moda. До речі, кілька днів тому Б'янка була присутня на показі нової колекції бренду, який відбувався також у Венеції.

Б'янка Балті / Associated Press

Аутфіт моделі доповнював комплект прикрас на грудях і у вухах — масивне кольє і сережки у вигляді великих хрестів, волосся її було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

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На показ показ Dolce & Gabbana Балті одягла золоту сукню, яка приховувала цікавий стан моделі. На зоні талії вбрання було декороване поясом, також Б'янка одягла золоте кольє з каменів і такі самы сережки, а в руках тримала золотий клатч.

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