У жовтій сукні з високим розрізом: акторка Люсі Лью зачарувала образом на червоній доріжці

7 березня в Лондоні відбулася прем'єра другої частини супергеройського фільму "Шазам! Лють богів". На червону доріжку заходу вийшла одна з акторок, що зіграли в цій картині — 54-річна Люсі Лью.

Для виходу у світ знаменитість обрала яскраво-жовту сукню від бренду Del Core, представлену в колекції весна-літо 2023 року.

Вбрання складалося з корсетного верху з відкритими плечима, яке прикрашало драпування. Асиметрична спідниця була прикрашена складками, а також мала розріз та довгий шлейф. Доповнювали цей красивий образ золотисті босоніжки на ремінцях і жовта сумка із прикрасою із перлин. Волосся Люсі було зібране у високу зачіску, а з прикрас вона одягла кілька золотих каблучок та сережки-квіти.

Люсі Лью / Фото: Associated Press

Останнім часом жовтий колір на червоних доріжках стає дуже популярним і багато знаменитостей експериментують із ним. Нещодавно чотири відомі акторки з'явилися на червоній доріжці саме в цьому відтінку.

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