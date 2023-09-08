У жовтій сукні з жовтими квітами: французька акторка вийшла у чарівному образі на червону доріжку

35-річна французька акторка Анаїс Демустьє відвідала 80-й Венеційський кінофестиваль. Зірка вийшла на червону доріжку, оскільки на цьому заході представили фільм за її участю "Дааааалі!" — французьку комедію про художника-сюрреаліста Сальвадора Далі.

На червоній доріжці Анаїс з'явилася в лаконічній жовтій сукні з V-подібним декольте та широкими бретельками. Спереду вбрання прикрашали невеликі складки, на плечах у нього була аплікація з бісеру і лелток, а ось спина у сукні біла повністю гола.

Також по всьому вбранні Демустьє були пришиті невеликі жовті квіти, які надавали йому незвичайності та виділяли на тлі інших вбрань.

Анаїс Демустьє / Фото: Getty Images

У сукні був невеликий шлейф, а от доповнила акторка його босоніжками на високих платформах, високою вечірньою зачіскою та ніжним макіяжем. У вухах у неї були сережки з діамантами, а на руці обручка з великим жовтим каменем, яка добре поєднувалася з сукнею.

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