У жовто-блакитній сукні: Айріс Лоу обрала для світського виходу вбрання у кольорах українського прапора

У жовто-блакитній сукні: Айріс Лоу обрала для світського виходу вбрання у кольорах українського прапора

У нью-йоркському Метрополітен-музеї відбувся щорічний Бал Інститута костюма. Деякі зірки продемонстрували на червоній доріжці підтримку Україні.

Дочка Джуда Лоу — Айріс Лоу – приїхала на бал у компанії американського модельєра Джеремі Скотта та одягла сукню у жовто-блакитних відтінках з невеликим шлейфом та зробила насичений макіяж очей небесно-блакитними тінями.

Айріс Лоу та Джеремі Скотт / Associated Press

Також у золотисто-блакитній сукні на Met Gala приїхала італійська дизайнерка та креативна директорка Дому Versace – Донателла Версаче. Вона продемонструвала на червоній доріжці не лише образ на тему балу – "Позолочений гламур", а й, схоже, підтримала Україну.

Донателла Версаче / Associated Press

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