У жовто-блакитному бікіні: Брітні Спірс зробила фото на тлі басейну у своєму новому будинку

Через два тижні після весілля Брітні Спірс вирішила повернутися до Instagram, який тимчасово закривала. На новому фото співачка зазнімкована у купальнику, який нагадує кольори українського прапора.

На 40-річній Брітні одягнений бікіні, який складається з блакитного ліфа та жовтих плавок із рожевим окантуванням. Зірка позує на тлі басейну у своєму новому будинку, який купила після весілля із Семом Асгарі. Волосся у Брітні розпущене, а на обличчі дзеркальні сонцезахисні окуляри.

"У мене ще не було медового місяця… я вийшла заміж і переїхала до нового будинку приблизно в той самий час… не найрозумніший вчинок… ну, це складається так дивно, я прокидаюся і таке інше… новий басейн… нова кухня… нова ліжко... здається, я в шоці!!! Зміни — це так добре..", — пише Брітні і продовжує розповідати — "Я добре викупалася у своєму басейні... він такий яскравий і в ньому є приємне місце для відпочинку... і гірка... я спускалася вже 4 рази ... це до біса швидко !!!Я коротко підстриглася, а чоловік тільки-но приготував мені біфштекс ... життя вдалося! ", — написала зірка в підписі до кадру і пообіцяла знову ділитися з шанувальниками фото і відео в своєму блогу.

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Шанувальники написали співачці, що сумували і дуже тішуться її поверненню до соціальної мережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як створювалася весільна сукня для Брітні, співачка ділилася детальним відео.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Instagram Брітні Спірс

А також про те, який контракт довелося підписати її чоловікові Сему Асгарі перед весіллям.

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