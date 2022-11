У жовто-чорній сукні з блискавкою: співачка Пінк на церемонії American Music Awards

Днями в США відбулася церемонія вручення нагород American Music Awards і традиційно зібрала найзнаменитіших та найяскравіших зірок музичної індустрії. Серед гостей заходу була і співачка Пінк.

Перед камерами на відкритті заходу вона з'явилася у вінтажній жовто-чорній сукні від дизайнера та костюмера Боба Макі.

Вбрання було розшите лелітками і прикрашене торочкою з бісеру. Також у цієї короткої сукні був розріз, який підкреслював її стрункі ноги, і американська пройма.

Пінк / Фото: Associated Press

Завершили образ макіяж, босоніжки зі стразами на високих платформах, а також сережки-кільця.

Пінк / Фото: Associated Press

Пінк / Фото: Associated Press

На церемонію Пінк прибула з чоловіком та двома дітьми.

Пінк з чоловіком та дітьми / Фото: Associated Press

Також вона вийшла на сцену, щоби виконати кілька хітів. У коротких шортах, сітчастих колготках та куртці, прикрашеній рожевими плюшевими зайцями, співачка виконала Never Gonna Not Dance Again.

Пінк / Фото: Associated Press

Пінк / Фото: Associated Press

Потім Пінк переодяглася у розкішну сукню з пір'ям та бісером, щоб вшанувати пам'ять співачки та акторки Олівії Ньютон-Джон, яка померла цього року. Пінк заспівала Hopeless Devoted To You.

Пінк / Фото: Associated Press

