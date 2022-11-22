У жовто-чорній сукні з блискавкою: співачка Пінк на церемонії American Music Awards

На зірковому заході співачка продемонструвала три ефектні образи.
Днями в США відбулася церемонія вручення нагород American Music Awards і традиційно зібрала найзнаменитіших та найяскравіших зірок музичної індустрії. Серед гостей заходу була і співачка Пінк.
Перед камерами на відкритті заходу вона з'явилася у вінтажній жовто-чорній сукні від дизайнера та костюмера Боба Макі.
Вбрання було розшите лелітками і прикрашене торочкою з бісеру. Також у цієї короткої сукні був розріз, який підкреслював її стрункі ноги, і американська пройма.
Завершили образ макіяж, босоніжки зі стразами на високих платформах, а також сережки-кільця.
На церемонію Пінк прибула з чоловіком та двома дітьми.
Також вона вийшла на сцену, щоби виконати кілька хітів. У коротких шортах, сітчастих колготках та куртці, прикрашеній рожевими плюшевими зайцями, співачка виконала Never Gonna Not Dance Again.
Потім Пінк переодяглася у розкішну сукню з пір'ям та бісером, щоб вшанувати пам'ять співачки та акторки Олівії Ньютон-Джон, яка померла цього року. Пінк заспівала Hopeless Devoted To You.
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