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У жовто-синьому аутфіті та з сумкою Louis Vuitton: Блейк Лайвлі помітили саму на прогулянці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У жовто-синьому аутфіті та з сумкою Louis Vuitton: Блейк Лайвлі помітили саму на прогулянці

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Акторка вирішила провести час наодинці і трохи прогулятися галасливим містом.

Зірку серіалу "Пліткарка" та дружину Раяна Рейнольдса — Блейк Лайвлі — помітила на вулиці в центрі Нью-Йорка, коли вона гуляла містом на самоті. Увагу Блейк привернула оскільки була одягнена у яскраве вбрання – жовту вільну трикотажну кофту з глибоким декольте та широкі джинси.

Свій кежуал образ вона доповнила також аксесуарами: невеликою триколірною сумкою, яку носила через плече від бренду Louis Vuitton, а також лоферами від Jvb x Nomasei.

На очах акторки були сонцезахисні окуляри, які вона теж підібрала в колір, а волосся вона просто розпустила.

Блейк Лайвлі / © Getty Images
Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

А ще кілька днів тому Блейк Лайвлі сходила з подругами поїсти піцу. Акторку помітили в компанії Тейлор Свіфт та Софі Тернер, коли вони виходили з популярного ресторану у Нью-Йорку.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт / © Getty Images
Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
560
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