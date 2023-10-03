У жовто-синьому аутфіті та з сумкою Louis Vuitton: Блейк Лайвлі помітили саму на прогулянці

Акторка вирішила провести час наодинці і трохи прогулятися галасливим містом.
Зірку серіалу "Пліткарка" та дружину Раяна Рейнольдса — Блейк Лайвлі — помітила на вулиці в центрі Нью-Йорка, коли вона гуляла містом на самоті. Увагу Блейк привернула оскільки була одягнена у яскраве вбрання – жовту вільну трикотажну кофту з глибоким декольте та широкі джинси.
Свій кежуал образ вона доповнила також аксесуарами: невеликою триколірною сумкою, яку носила через плече від бренду Louis Vuitton, а також лоферами від Jvb x Nomasei.
На очах акторки були сонцезахисні окуляри, які вона теж підібрала в колір, а волосся вона просто розпустила.
А ще кілька днів тому Блейк Лайвлі сходила з подругами поїсти піцу. Акторку помітили в компанії Тейлор Свіфт та Софі Тернер, коли вони виходили з популярного ресторану у Нью-Йорку.
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