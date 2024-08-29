У жовто-синьому вбранні та з сумкою від Chanel: Гайді Клум помітили у новому образі у Каліфорнії

Зірка продемонструвала нове вбрання дорогою на роботу.
51-річна модель німецького походження, телеведуча та суддя на розважальному талант-шоу знову потрапила під приціл папараці. Гайді Клум заскочили, коли вона прямувала на запис програми America's Got Talent.
Модель продемонструвала яскраве жовто-синє вбрання, адже поєднала жовту накидку з трендовими джинсами-кльош. Також вона одягла гламурне боді молочного відтінку, яке було всипане стразами, та сріблясті босоніжки на підборах.
На плечі Клум висіла сумка з деніму від Chanel на ремінцях-ланцюжках, а також вона одягла стильні сонцезахисні окуляри на очі. На руці у Гайді можна помітити розкішну та дорогу прикрасу у вигляді змії від Bulgari.
Також Гайді вийшла на червону доріжку, яка відбулася перед записом нового випуску America's Got Talent. Вона цього разу одягла чорне вбрання від Jean Paul Gaultier, яке носила у поєднанні з аксесуарами від американського бренду Chrome Hearts та мюлями від Black Suede Studio.
А от сумка від Chanel явно перемістилася у Клум у статус улюблених, адже вона з нею з'являлася вже днем раніше, поєднавши із сукнею з деніму від бренду Gap. Однак найчастіше вона доповнює образи сумками Birkin від Hermes, яких має величезну колекцію різних кольорів.
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