У жовто-синьому вбранні та з сумкою від Chanel: Гайді Клум помітили у новому образі у Каліфорнії

51-річна модель німецького походження, телеведуча та суддя на розважальному талант-шоу знову потрапила під приціл папараці. Гайді Клум заскочили, коли вона прямувала на запис програми America's Got Talent.

Модель продемонструвала яскраве жовто-синє вбрання, адже поєднала жовту накидку з трендовими джинсами-кльош. Також вона одягла гламурне боді молочного відтінку, яке було всипане стразами, та сріблясті босоніжки на підборах.

На плечі Клум висіла сумка з деніму від Chanel на ремінцях-ланцюжках, а також вона одягла стильні сонцезахисні окуляри на очі. На руці у Гайді можна помітити розкішну та дорогу прикрасу у вигляді змії від Bulgari.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також Гайді вийшла на червону доріжку, яка відбулася перед записом нового випуску America's Got Talent. Вона цього разу одягла чорне вбрання від Jean Paul Gaultier, яке носила у поєднанні з аксесуарами від американського бренду Chrome Hearts та мюлями від Black Suede Studio.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

А от сумка від Chanel явно перемістилася у Клум у статус улюблених, адже вона з нею з'являлася вже днем раніше, поєднавши із сукнею з деніму від бренду Gap. Однак найчастіше вона доповнює образи сумками Birkin від Hermes, яких має величезну колекцію різних кольорів.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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