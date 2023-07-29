У жовтому бікіні: Джіджі Хадід поніжилася на сонці у відпустці

Дівчина опублікувала кілька кадрів із пляжного відпочинку та похизувалася тим, який вигляд має її фігура. На одному зі знімків Хадід позувала у жовтому бікіні, доповнивши пляжний образ численними прикрасами на шиї.

Джіджі Хадід / Фото: Інстаграм Джіджі Хадід

На другому фото Джіджі заскочена в бікіні в принт на зав'язках навколо шиї. Вона одягнена в бейсболку та сонцезахисні окуляри. Біляве волосся дівчини розпущене.

З ким Джіджі відпочиває і, де саме перебуває, модель не розповіла фоловерам. Нагадаємо, свою доньку Хай, якій у вересні виповниться три роки, Джіджі в соцмережах не показує.

Джіджі Хадід / Фото: Інстаграм Джіджі Хадід

Зараз багато моделей діляться знімками з відпусток. Алессандра Амбросіо показала, як насолоджується канікулами на Ібіці разом з дітьми та друзями, а Б'янка Балті вирушила на відпочинок до Ніцци.

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