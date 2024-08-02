У жовтому бікіні і з підрослими дітьми: Періс Гілтон показала знімки з відпочинку на морі

Світська левиця насолоджується відпусткою з дітьми.
Періс Гілтон насолоджується сімейним відпочинком на морі. Вона показала в Instagram, як разом зі своїми дітьми – 18-місячним сином Феніксом і восьмимісячною донькою Лондон каталися на яхті.
На одному з фото Гілтон обіймає сина у гамаку, а на іншому – вона сидить із донечкою.
Для морської прогулянки Періс обрала жовте бікіні, яке добре сиділо на її стрункій фігурі, зелені балетки і неоново-зелені сонцезахисні окулярами у стилі 90-х із світловідбиваючими лінзами.
На голові вона змінювала пов'язки – жовту від Gucci і різнокольорову з логотипом Chanel. Ще вона мала яскраве парео із зображенням пальм.
Нагадаємо, Періс Гілтон у блакитній сукні з мереживом виступила у Конгресі у Вашингтоні.
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