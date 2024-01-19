У жовтому бікіні на яхті: британська зірка реаліті похизувалася сексуальним бюстом на відпочинку

Емма Ернан взяла з собою у відпустку чимало яскравих купальників.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – не втомлюється тішити підписників в Instagram гарячими знімками з відпустки. Красуня відпочиває на Багамських островах, де залюбки фотографується в ефектних пляжних луках.

Цього разу Ернан зробила світлини під час морської прогулянки на яхті. На дівчині було жовте бікіні, яке прекрасно сиділо на її стрункій фігуру і підкреслило красиву засмагу. А ще Емма похизувалася сексуальним бюстом.

Емма Ернан/Instagram

Вона приймала сонячні ванни і пила охолоджувальний коктейль.

Емма Ернан/Instagram

А ще Ернан показала фото зі своєю подругою, яка була одягнена у рожевий купальник із квітковим принтом. Дівчата мають ідеальні фігури і довгі красиві ноги.

Емма Ернан із подругою/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан показала фігуру у рожевому бікіні з паєтками і зав'язками.

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