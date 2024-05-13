У жовтому бікіні зі стразами: британська модель похизувалася сексуальними сідницями на пляжі

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram, як провела свій вихідний день на острові Ібіца.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня приймала сонячні ванни на пляжі. Вона була одягнена у бежеве бікіні зі стразами і на зав'язках. Чі похизувалася пласким животом і пруждними та сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

А ще Арабелла показала, який має вигляд без макіяжу на обличчі.

Арабелла Чі/Instagram

"Моя субота виглядає так, як ваша?" – запитала вона у підписників.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі продемонструвала струнку фігуру у рожеве бікіні з блакитним флористичним візерунком на зав'язках і з металевою фурнітурою.

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