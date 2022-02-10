У жовтому комбінезоні та рукавичках: яскрава Дуа Ліпа виступила на концерті в Маямі

26-річна зірка вирушила в тур.
Під час церемонії BRIT Awards Дуа Ліпа перемогла у номінації "Найкращий поп або R&B артист", однак особисто захід вона не відвідала, оскільки готувалася до концентру в Маямі, який відбувся наступного дня.
Зірка записала відео-повідомлення, в якому подякувала за підтримку фанатів, команді та своєму лейблу.
9 лютого Дуа вийшла на сцену в жовтому комбінезоні з мереживом і високих рукавичках. Доповнили її образ укладання та яскравий макіяж. Виступ Дуа Ліпи відбувся у межах її туру Dua Lipa Future Nostalgia Tour.
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