У жовтому комбінезоні та нюдових босоніжках: Сінді Кроуфорд сходила на вечірку

57-річна супермодель з'явилася на ювілейній вечірці Barneys New York у Nobu Miami у Маямі-Біч. Перед камерами Сінді з'явилася в жовтому комбінезоні, нюдових шкіряних босоніжках на підборах, а в руках тримала маленький бежевий клатч.

Кроуфорд розпустила і уклала своє каштанове волосся, зробила легкий макіяж на обличчі і одягла золоті сережки у формі крапель. На зап'ясті у моделі виблискував золотий браслет, а нігті вона нафарбувала прозорим лаком.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд та її дочка Кая Гербер відвідали разом Національну книжкову премію США, яка відбулася у Нью-Йорку. Того дня модель з'явилася на публіці у білому штанному костюмі, який вона носила з шовковим легким топом у білизняному стилі, босоніжками зі зміїної шкіри та білим клатчем.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

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