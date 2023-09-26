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У жовтому костюмі та кросівках на платформі: яскрава Джессіка Честейн прибула на кінофестиваль в Іспанії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У жовтому костюмі та кросівках на платформі: яскрава Джессіка Честейн прибула на кінофестиваль в Іспанії

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Відома акторка обрала зручне та яскраве вбрання.

Голлівудська акторка Джессіка Честейн прилетіла до Іспанії, щоб відвідати 71-й Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьян. Зірку сфотографували папараці біля захопленого натовпу, коли вона фотографувалася з фанатами та роздавала автографи.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Образ Честейн створила її стилістка Елізабет Стюарт. Вона підібрала для акторки жовтий штанний костюм від бренду Sara Battaglia, який Джессіка носила із білою футболкою.

Костюм складався з жакета, рукава якого вона носила підгорнутими, та вкорочених широких штанів.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також Честейн одягла білі кросівки від бренду Celine на високій платформі, зап'ястки прикрасила годинником та масивним золотим браслетом, а вуха – сережками-кільцями. На очах зірки були сонцезахисні окуляри від Gucci. Волосся вона зібрала в об'ємний низький пучок.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Вигляд акторка мала приголомшливий, але ще днем раніше вона сяяла на червоній доріжці в Мілані. Тоді зірка продемонструвала вбрання від бренду Gucci.

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Дата публікації
Перегляди
558
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