У жовтому костюмі з пікантним декольте і аплікаціями: Катерина Бужинська на музичному фестивалі

Катерина Бужинська взяла участь у фестивалі United Kids Festival, який відбувся у польському місті Забже. Бужинська увійшла до складу журі, а також виступила на галаконцерті фестивалю.

Там співачка продемонструвала кілька ефектних луків. Спочатку Катерина постала у стильному жовтому костюмі, жакет якого був прикрашений квітковими аплікаціями і брошкою у вигляді пташки у колір українського прапора. Вбрання мало пікантне спокусливе декольте.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

фото Анастасія Войнікова

Другий образ Бужинської – це білий костюм-трійка, який вона скомбінувала з білим капелюхом із синьо-жовтою вишивкою.

фото Анастасія Войнікова / Фото: Instagram Катерини Бужинської

фото Анастасія Войнікова / Фото: Instagram Катерини Бужинської

фото Анастасія Войнікова / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Потім співачка приміряла оксамитове вбрання смарагдового відтінку з красивою вишивкою і китицями на рукавах (щоб побачити цей образ, гортайте праворуч).

Нагадаємо, раніше Катерина продемонструвала чарівний образ у сукні-вишиванці, намисті і з квітковим вінком.

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