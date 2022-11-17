У жовтому костюмі з пікантним декольте і аплікаціями: Катерина Бужинська на музичному фестивалі

Артистка продемонструвала яскравий лук із брошкою у вигляді патріотичної пташки.
Катерина Бужинська взяла участь у фестивалі United Kids Festival, який відбувся у польському місті Забже. Бужинська увійшла до складу журі, а також виступила на галаконцерті фестивалю.
Там співачка продемонструвала кілька ефектних луків. Спочатку Катерина постала у стильному жовтому костюмі, жакет якого був прикрашений квітковими аплікаціями і брошкою у вигляді пташки у колір українського прапора. Вбрання мало пікантне спокусливе декольте.
Другий образ Бужинської – це білий костюм-трійка, який вона скомбінувала з білим капелюхом із синьо-жовтою вишивкою.
Потім співачка приміряла оксамитове вбрання смарагдового відтінку з красивою вишивкою і китицями на рукавах (щоб побачити цей образ, гортайте праворуч).
Нагадаємо, раніше Катерина продемонструвала чарівний образ у сукні-вишиванці, намисті і з квітковим вінком.
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