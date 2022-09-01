Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У жовтому міні та в чорних слінгбеках: Алессандара Амбросіо прогулялася Венецією у романтичному образі

Дата публікації
Перегляди
490
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У жовтому міні та в чорних слінгбеках: Алессандара Амбросіо прогулялася Венецією у романтичному образі

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Для фото вона обрала класичне поєднання кольорів.

Бразильська супермодель Алессандара Амбросіо прибула до прекрасного італійського міста на воді Венеції, щоб відвідати червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю. Перед початком заходу моделі влаштували фотосесію на мальовничих вулицях міста.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Алессандра позувала в легкій жовтій шифоновій мінісукні з довгими рукавами і безліччю оборок. Доповнили її образ чорні аксесуари: сонцезахисні окуляри від Celine, лаковані слінгбеки від Santoni та маленька сумка із короткою ручкою від бренду Magda Butrym. Волосся вона зібрала у високий хвіст і завершила лук прикрасами.

У той же день модель вийшла на червону доріжку кінофестивалю в яскраво-рожевій сукні з розрізом Ermanno Scervino, яку доповнювали рожеві босоніжки на високих підборах.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press
Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація