У жовтому міні та в чорних слінгбеках: Алессандара Амбросіо прогулялася Венецією у романтичному образі

Бразильська супермодель Алессандара Амбросіо прибула до прекрасного італійського міста на воді Венеції, щоб відвідати червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю. Перед початком заходу моделі влаштували фотосесію на мальовничих вулицях міста.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Алессандра позувала в легкій жовтій шифоновій мінісукні з довгими рукавами і безліччю оборок. Доповнили її образ чорні аксесуари: сонцезахисні окуляри від Celine, лаковані слінгбеки від Santoni та маленька сумка із короткою ручкою від бренду Magda Butrym. Волосся вона зібрала у високий хвіст і завершила лук прикрасами.

У той же день модель вийшла на червону доріжку кінофестивалю в яскраво-рожевій сукні з розрізом Ermanno Scervino, яку доповнювали рожеві босоніжки на високих підборах.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Читайте також: