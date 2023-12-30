У жовтому пальті з пір'ям: співачка Ріта Ора з'явилася в оригінальному образі в Нью-Йорку

Вона з'явиться як ведуча на одному з найпопулярніших щорічних шоу.

Британська співачка Ріта Ора продемонструвала зимовий розкішний лук на фотосесії, присвяченій майбутній щорічній новорічній програмі, яка транслюється на американському телеканалі ABC. Захід традиційно включає різні виступи знаменитостей, а також падіння "Кулі часу" на Таймс-сквер.

Цього року Ріта буде ведучою заходу з Райаном Сікрестом, який веде шоу протягом 18 років. На фотосесії вона з'явилася у жовтому широкому пальті з чорними візерунками, а також у замшевих черевиках на шнурках.

Головною прикрасою вбрання стало чорне страусове пір'я на рукавах, комірі та подолі. Також артистка уклала волосся в об'ємні локони, зробила гламурний манікюр та макіяж.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що куля, що падає, або як її ще називають "Куля часу", — велика, блискуча і щороку рівно о 00:00 розсипається міріадами конфетті на Таймс-сквер. Вона є символом Нового року.

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