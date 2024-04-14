У жовтому светрі та спортивних штанях: Єву Лонгорію заскочили на зніманнях фільму

Знаменитість була на роботі, а саме на зніманнях фільму "Вбивства в одній будівлі", що відбувалися цього дня у Сохо.

Одягнена Лонгорія була у яскравий жовтий светр, сірі спортивні штани та довге чорне пальто, а взута у чорні чоботи на хутрі, схожі на уггі. Волосся Єви було розпущене, а з обох боків було заколото рожеві шпильки. Акторка доповнила образ золотими сережками, насиченим макіяжем очей та губи залишила натурального кольору.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

У серіалі з Євою знімається також акторка Селена Гомес, її теж днями зазнімкували папараці. Цей серіал прославився тим, що кожного нового сезону в ньому з'являється якийсь новий відомий актор, і цього разу це Єва Лонгорія.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Читайте також: