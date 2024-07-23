У жовтому топі-хустці та спідниці зі складками: Джіджі Хадід на прем'єрі фільму "Дедпул та Росомаха"

Відома американська модель Джіджі Хадід з'явилася серед гостей прем'єри фільму "Дедпул та Росомаха" у Нью-Йорку. Вона була з ніг до голови одягнена у речі від Модного дому Miu Miu.

Блейк Лайвлі та Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Джіджі поєднала шкіряні топ-хустку та спідницю зі складками, доповнивши образ чорними слінгбеками з ремінцями та сумкою бренду. Також вона одягла багато прикрас на шию, руки, зап'ястя і навіть ноги. Волосся ж Хадід уклала в елегантну хвилю і зробила гарний макіяж.

На цей захід вона прийшла зі своєю подругою Блейк Лайвлі. Дві красуні-зірки вирішили одягнути тематичні вбрання, адже на Блейк був бордовий комбінезон від Versace, який є відсиланням до Дедпула у фільмі, а ось Джіджі обрала жовте вбрання, адже це відсилання до Росомахи.

Блейк Лайвлі та Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

На заході подруги трималися за руки.

Блейк Лайвлі та Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

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