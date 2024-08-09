У жовтому в'язаному купальнику: сексуальна модель спокусливо позувала у пляжній фотосесії

Арабелла Чі у яскравому купальнику знялася у фотосеті.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram відео з нової пляжної фотосесії.

На ньому красуня постала у гарному в'язаному купальнику жовтого кольору з китицями від бренду Fashion Nova, який чудово сидів на її стрункій фігурі. Лук вона доповнила золотими прикрасами.

Білявка спокусливо позувала перед об'єктивом фотокамери, демонструючи своє сексуальне тіло. Особливу увагу привертали її пружні сідниці.

"Поцілована сонцем", – підписала відео Арабелла.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі захопила підписників яскравим літнім знімком у соковитому рожево-салатовому бікіні. У руках вона тримала скибку кавуна.

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