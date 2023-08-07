У жовтому в'язаному сарафані: Нікола Пельтц показала кадри з відпочинку на яхті

Дівчина продемонструвала фігуру у жовтому максісарафані у велику в'язку, який поєднувала з кількома золотими браслетами на руках та чорними сонцезахисними окулярами. Довге волосся Нікола зібрала ззаду шпилькою і одягла сережки-висячки.

До сукні Пельтц підібрала плетену сумку. А також опублікувала фото зі своїм батьком, підписавши кадр: "Я люблю свого тата та свою жовту сукню".

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Ще Пельтц показала кадр зі своїм чоловіком Брукліном, який був в самих шортах та з голим торсом та обіймав дружину за талію на яхті.

Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Також нещодавно дівчина постила фотографії у бікіні та показувала, який вигляд має її фігура із різних ракурсів. Літо – час відпочинку на розкішних яхтах та зірки користуються цими можливостями.

Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

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