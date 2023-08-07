У жовтому в'язаному сарафані: Нікола Пельтц показала кадри з відпочинку на яхті

28-річна дружина Брукліна Бекхема показала кадри з відпочинку.
Дівчина продемонструвала фігуру у жовтому максісарафані у велику в'язку, який поєднувала з кількома золотими браслетами на руках та чорними сонцезахисними окулярами. Довге волосся Нікола зібрала ззаду шпилькою і одягла сережки-висячки.
До сукні Пельтц підібрала плетену сумку. А також опублікувала фото зі своїм батьком, підписавши кадр: "Я люблю свого тата та свою жовту сукню".
(гортайте фото праворуч)
Ще Пельтц показала кадр зі своїм чоловіком Брукліном, який був в самих шортах та з голим торсом та обіймав дружину за талію на яхті.
Також нещодавно дівчина постила фотографії у бікіні та показувала, який вигляд має її фігура із різних ракурсів. Літо – час відпочинку на розкішних яхтах та зірки користуються цими можливостями.
Читайте також: